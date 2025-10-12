Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в финале Кубка России

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телеграм-канал «Женская команда «Зенит»»

Главный тренер женской команды «Зенит» Андрей Богданавичус прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Кубка России. Его слова передает официальный сайт ЖФК «Зенит».

Богданавичус признал, что его команда не справилась с психологическим давлением в решающей серии пенальти, где уступила со счетом 3:4 после нулевой ничьей в основное время. Он также отметил, что финал получился сложным, но его подопечные контролировали игру.

«Два тайма немножко отличались, но в целом и в первом, и во втором мы играли с преимуществом. Девочки полностью выполняли установку, не хватало только забитого мяча», — пояснил специалист. На вопрос о причинах промахов в послематчевой серии тренер ответил: «Думаю, что не все справились с психологическим давлением. У соперников стоял опытный вратарь, которая умеет «давить» на бьющего».

Кроме того, Богданавичус указал на недостаток опыта игры на больших аренах, отметив, что такой фактор сыграл важную роль в ключевой момент матча. Для женского «Зенита» этот финал стал уже четвертым в истории Кубка России, однако команда так и не смогла завоевать этот трофей, в то время как ЦСКА одержал четвертую победу в турнире.

Ранее футболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России.

