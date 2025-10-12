ЦСКА в четвертый раз выиграл Кубок России среди женских команд

Женская футбольная команда ЦСКА в четвертый раз в своей истории стала обладателем Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Решающий матч против петербургского «Зенита» завершился вничью 0:0 в основное время, а в послематчевой серии пенальти представительницы ЦСКА оказались точнее — 4:3. Финал турнира прошел в Саранске в воскресенье.

Футболистка ЦСКА Надежда Смирнова призналась, что победа далась команде нелегко.

«Первый тайм не пошел. Но мы терпели и гнули свою линию. Первый тайм без мяча играть было тяжело. Зато хоть не зря. При победе быстрее восстанавливаешься на положительных эмоциях», — сказала она. Смирнова отметила сложные условия игры — вязкое поле и холодную погоду, а также усталость команды.

Для ЦСКА эта победа стала уже четвертой в Кубке страны, тогда как «Зенит», который в четвертый раз дошел до финала, так и не смог завоевать этот трофей. Прежде Москва уже обыгрывала петербургскую команду в финалах 2022 и 2023 годов.

