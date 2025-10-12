На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА в четвертый раз выиграл Кубок России среди женских команд

Футболистки ЦСКА в четвертый раз выиграл Кубок России
true
true
true
close
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Женская футбольная команда ЦСКА в четвертый раз в своей истории стала обладателем Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Решающий матч против петербургского «Зенита» завершился вничью 0:0 в основное время, а в послематчевой серии пенальти представительницы ЦСКА оказались точнее — 4:3. Финал турнира прошел в Саранске в воскресенье.

Футболистка ЦСКА Надежда Смирнова призналась, что победа далась команде нелегко.

«Первый тайм не пошел. Но мы терпели и гнули свою линию. Первый тайм без мяча играть было тяжело. Зато хоть не зря. При победе быстрее восстанавливаешься на положительных эмоциях», — сказала она. Смирнова отметила сложные условия игры — вязкое поле и холодную погоду, а также усталость команды.

Для ЦСКА эта победа стала уже четвертой в Кубке страны, тогда как «Зенит», который в четвертый раз дошел до финала, так и не смог завоевать этот трофей. Прежде Москва уже обыгрывала петербургскую команду в финалах 2022 и 2023 годов.

Ранее четыре топ-клуба Европы заинтересовались в суперзвезде ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами