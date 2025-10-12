Четыре топ-клуба Европы заинтересованы в суперзвезде ЦСКА

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником московского ЦСКА Кириллом Глебовым, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 19-летний футболист привлек внимание скаутов миланского «Интера», «Аталанты» из Бергамо, «РБ Лейпцига» и «Ньюкасла».

В контракте Глебова нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Однако когда он сыграет определенное кол-во матчей, то договор с ним продлится еще на сезон. Сам Глебов рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел девять матчей, забив четыре мяча.

В прошлом матче РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2. На 5-й минуте Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака»

