На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре топ-клуба Европы заинтересованы в суперзвезде ЦСКА

Полузащитником ЦСКА Глебовым интересуются «Интер», «Аталанта» и «Ньюкасл»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником московского ЦСКА Кириллом Глебовым, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 19-летний футболист привлек внимание скаутов миланского «Интера», «Аталанты» из Бергамо, «РБ Лейпцига» и «Ньюкасла».

В контракте Глебова нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Однако когда он сыграет определенное кол-во матчей, то договор с ним продлится еще на сезон. Сам Глебов рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел девять матчей, забив четыре мяча.

В прошлом матче РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2. На 5-й минуте Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака»

Ранее в сборной России встали на защиту вратаря «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами