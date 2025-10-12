Мбаппе назвал имя своего кумира

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в эфире Movistar заявил, что считает своим кумиром португальца Криштиану Роналду.

По его словам, 40-летний форвард является тем, на кого хочется равняться.

«Роналду всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло, потому что мы общаемся, он дает советы и помогает мне. Криштиану – номер один, эталон «Реала». Люди до сих пор вспоминают и говорят о нем», — заявил Мбаппе.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». До этого он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

В текущем сезоне Мбаппе провел десять матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Французский нападающий возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов с пятью забитыми мячами. Второе место делят Гарри Кейн и Майкл Олисе из «Баварии», а также Жонатан Буркардт из «Айнтрахта», имеющие в активе по четыре гола.

