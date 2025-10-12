В «Спартак» может вернуться тренер-триумфатор

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли может вернуться в клуб в случае отставки Деяна Станковича. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал агент Андреа Д'Амико.

«Да, Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Станковича», — заявил агент.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и выиграл вместе с клубом Кубок России.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее экс-врач «Спартака» призвал уволить Деяна Станковича.