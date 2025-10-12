Аршавин рассказал о конфликте со звездой «Зенита»

Аршавин заявил, что у него нет конфликта с полузащитником «Зенита» Глушенковым

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью Sport24 заявил, что у него нет конфликта с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

После матча против «Краснодара» Аршавин, выбиравший лучшего игрока встречи, отдал приз полузащитнику Луису Энрике. Затем в следующей игре «Зенита» другой экс-футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов отдал приз Глушенкову.

«У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. А так, конечно, я разбираюсь в футболе лучше Радимова», — заявил Аршавин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел девять матчей, забив шесть мячей. В матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» Глушенков забил четыре мяча. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

