Семин назвал лучших игроков матча Россия — Иран

Семин заявил, что Батраков, Воробьев и Миранчук были лучшими в игре с Ираном

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что ему понравились трое россиян в товарищеском матче против сборной Ирана.

«Конечно, понравился Батраков, забивший решающий мяч. Антон Миранчук оставил приятное впечатление, он постепенно набирает свои кондиции. Воробьев прекрасно себя показал, великолепно открывался в эпизоде с первым голом. Радует самоотдача многих игроков, их энтузиазм и желание», — заявил Семин.

10 октября Россия победила в Волгограде сборную Ирана со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выставляет за дверь лидера.