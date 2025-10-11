На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Зенита» рассказал, подходит ли клубу бывший нападающий «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Баранник: Соболев не соответствует уровню «Зенита»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист и экс глава селекционного отдела санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник в комментарии для Legalbet заявил, что нападающий Александр Соболев не подходит клубу из Северной столицы по своему уровню.

«Не хочу называть трансфер «Соболева» в «Зенит» ошибочным. По этому поводу уже много всего сказано. И так есть один бывший игрок «Зенита» и «Спартака», который очень «лестно» высказывается об игре Соболева. Думаю, вы уже сами додумаете. Но, на мой взгляд, Соболев не соответствует уровню «Зенита», тем амбициям и тому уровню, который все ожидают увидеть от петербургской команды, — считает специалист.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом прошлого года и успел провести за сине-бело-голубых 45 официальных матчей, отметившись в них 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт Соболева с «Зенитом» будет действовать до июля 2027 года.

Нападающего часто критикует выступавший и за «Зенит», и за красно-белых Владимир Быстров.

Ранее сборная России обратилась к болельщикам после победы над Ираном.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами