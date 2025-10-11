Ветеран «Зенита» рассказал, подходит ли клубу бывший нападающий «Спартака»

Бывший футболист и экс глава селекционного отдела санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник в комментарии для Legalbet заявил, что нападающий Александр Соболев не подходит клубу из Северной столицы по своему уровню.

«Не хочу называть трансфер «Соболева» в «Зенит» ошибочным. По этому поводу уже много всего сказано. И так есть один бывший игрок «Зенита» и «Спартака», который очень «лестно» высказывается об игре Соболева. Думаю, вы уже сами додумаете. Но, на мой взгляд, Соболев не соответствует уровню «Зенита», тем амбициям и тому уровню, который все ожидают увидеть от петербургской команды, — считает специалист.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом прошлого года и успел провести за сине-бело-голубых 45 официальных матчей, отметившись в них 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт Соболева с «Зенитом» будет действовать до июля 2027 года.

Нападающего часто критикует выступавший и за «Зенит», и за красно-белых Владимир Быстров.

