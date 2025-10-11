Сборная России обратилась к болельщикам после победы над Ираном

Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков после победы над Ираном

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале поблагодарила болельщиков после победы в товарищеском матче над Ираном.

«Спасибо за поддержку, Волгоград. Это было невероятно», — говорится в сообщении.

10 октября Россия победила в Волгограде сборную Ирана со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

В следующем матче Россия сыграет с Боливией. Игра пройдет 14 октября в Москве.

Ранее сборная России приземлилась в Москве после проблем с вылетом из Волгограда.