Флаг Израиля сожгли перед матчем отбора ЧМ-2026 в Норвегии

Протестующие за свободу и независимость Палестины сожгли флаг Израиля перед матчем против Норвегии в отборочном турнире чемпионата 2026 года, сообщает TV2.

По информации источника, перед игрой состоялся митинг в поддержку Палестины, на котором присутствовало порядка тысячи человек. Часть из них прорвала выставленные полицией ограждения, после чего местным правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Игра между Норвегией и Израилем завершиласб разгромной победой хозяев со счетом 5:0, хет-триком отметился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист «Реала» примирился с потерпевшей по делу о секс-видео.