Медведев поспорил с судьей после вылета с «Мастерса» в Шанхае от Рэндеркнеша

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Шанхае представителю Франции Артуру Рэндеркнешу.

После окончания игры 18-я ракетка мира подошел к судейской вышке и выразил арбитру недовольство поведением соперника, который по его мнению вел себя некорректно и тянул время. Рефери никак не отреагировал на претензии Медведева и засчитал тому поражение.

Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Новак Джокович проиграл 204-й ракетке мира на турнире в Шанхае.