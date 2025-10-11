Навстречу сенсации: Медведев играет с французом в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. LIVE

30:40. Это больно. Шикарно в угол подал француз, Даниил с трудом вытащил мяч, и следом Артур, подойдя к сетке, с полуметра в нее же и попал.
15:15. Хорошо подал Артур. Даня вытащил мяч из угла, а следом оппонент от сетки спокойно положил в пустой квадрат.
40:30. Выложил француз мяч сопернику под смэш. И хотя на удар Даниила он среагировал, попасть в корт не смог.
40:30. Попытался Медведев сыграть обводящим от линии, но Риндеркнеш прочитал и влёт пробил мимо соперника.
3:1. Артур с форхенда бьет за пределы корта, преимущество Медведева растет. Сейчас бы еще один брейк.
2:1. В ноги принимает Даниил, Риндеркнеш с трудом дотягивается и вновь отправляет мяч в сетку. Под ноль брейкует российский теннисист, очень кстати!
40:0. По боковой провел мяч французский теннисист. Медведев пока тяжело двигается на старте игры.
Теперь Даниил идет навстречу главной сенсации турнира: в случае успеха сегодня в финале он сразится с 204-й ракеткой мира монегаском Валентеном Вашеро, который выбил из борьбы легендарного Новака Джоковича. К сожалению Медведеву не привыкать проигрывать андердогам, особенно в этом сезоне. Но, кажется, после смены тренерского штаба игра у россиянина стала налаживаться. Что ж, ждем и надеемся.
Медведев и Риндеркнеш, занимающий на данный момент 54-ю строчку в рейтинге АТР, уже однажды играли друг с другом. В первом круге US Open — 2022 россиянин победил в трех сетах со счетом 6:2, 7:5, 6:3.