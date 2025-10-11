Навстречу сенсации: Медведев играет с французом в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. LIVE

13:54

Теперь Даниил идет навстречу главной сенсации турнира: в случае успеха сегодня в финале он сразится с 204-й ракеткой мира монегаском Валентеном Вашеро, который выбил из борьбы легендарного Новака Джоковича. К сожалению Медведеву не привыкать проигрывать андердогам, особенно в этом сезоне. Но, кажется, после смены тренерского штаба игра у россиянина стала налаживаться. Что ж, ждем и надеемся.