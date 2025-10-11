На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Навстречу сенсации: Медведев играет с французом в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. LIVE

Теннис. Турнир АТР-1000, Шанхай. Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция). ОНЛАЙН
Россиянин Даниил Медведев в полуфинале «тысячника» в Шанхае играет с французом Артуром Риндеркнешем. В случае успеха в финале он сыграет с представителем Монако, 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро, который совершил суперсенсацию и выбил из борьбы Новака Джоковича. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14:44

15:0. Спокойно от сетки играет Даниил.

14:41

4:3. Даня принимает в аут и отдает гейм. Но он по-прежнему ведет с брейком.

14:41

Больше. Пытался через коридор обвести Даня, но в корт не попал.

14:40

40:40. Риндеркнеш эйсом отыгрывает брейк-пойнт.

14:40

30:40. Это больно. Шикарно в угол подал француз, Даниил с трудом вытащил мяч, и следом Артур, подойдя к сетке, с полуметра в нее же и попал.

14:39

30:30. Теперь ниже троса бьет уже француз после хорошего приема Медведева.

14:39

30:15. Прием в сетку.

14:39

15:15. Хорошо подал Артур. Даня вытащил мяч из угла, а следом оппонент от сетки спокойно положил в пустой квадрат.

14:38

0:15. Ошибается Риндеркнеш.

14:37

4:2. Артур срывает прием.

14:37

Больше. Хорошо француз сыграл у сетки, но Даниил ответил плотным обводящим с бэкхенда.

14:36

40:40. Не достает Даня мяч на линии.

14:36

40:30. Выложил француз мяч сопернику под смэш. И хотя на удар Даниила он среагировал, попасть в корт не смог.

14:35

30:30. Отлично россиянин играет в противоход.

14:34

15:30. В сетку попадает Медведев.

14:34

15:15. Француз хорошо принял, Даня не успел перенести вес с одной ноги на другую.

14:33

15:0. Эйс.

14:31

3:2. И еще одним эйсом французский теннисист забирает гейм.

14:30

Больше. Риндеркнеш подает навылет.

14:29

40:40. Дроп-шот в коридор играет француз.

14:29

Больше. От сетки спокойно укоротил Артур в свободный квадрат.

14:28

40:40. Артур не смог принять кросс, отправив мяч в аут.

14:27

40:30. Попытался Медведев сыграть обводящим от линии, но Риндеркнеш прочитал и влёт пробил мимо соперника.

14:27

30:30. Россиянин ободом сорвал прием.

14:27

15:30. Здесь удачно француз подстроился под мяч и пробил под линию.

14:26

0:30. В ноги сопернику сыграл Даниил, Артур отбил в сетку.

14:25

0:15. Теперь уже Медведев отвечает на драйв-воллей обводящим.

14:25

3:1. Артур с форхенда бьет за пределы корта, преимущество Медведева растет. Сейчас бы еще один брейк.

14:24

40:30. По линии проводит мяч Даня.

14:24

30:30. Неудачно укоротил Медведев, Риндеркнеш выбежал к сетке и сыграл обводящим.

14:23

30:15. Коротким кроссом навылет играет российский спортсмен.

14:23

15:15. Затащил Даниил француза в долгий розыгрыш, включил прессинг и Артур пробил в сетку.

14:21

0:15. Даня вышел к сетке и соперник спокойно его обвел.

14:19

2:1. В ноги принимает Даниил, Риндеркнеш с трудом дотягивается и вновь отправляет мяч в сетку. Под ноль брейкует российский теннисист, очень кстати!

14:18

0:40. Артур попадает в сетку и дарит сопернику тройной брейк-пойнт.

14:17

0:30. Хорошо принял россиянин, Риндеркнеш следом сорвал удар за боковую.

14:18

0:15. Медведев в открытый угол отправил мяч через коридор — француз отбил в сетку.

14:16

1:1. Еще одна подача навылет от россиянина.

14:15

40:30. Хорошо под заднюю принял Артур.

14:15

40:15. Риндеркнеш рискнул сыграть в линию с форхенда, но попал в коридор.

14:14

30:15. Эйс.

14:14

15:15. Вынудил россиянин соперника ошибиться и пробить в сетку.

14:13

0:15. Даня начинает с двойной ошибки.

14:12

0:1. Даниил принимает в аут. Уверенно Риндеркнеш забирает свою подачу.

14:11

40:0. По боковой провел мяч французский теннисист. Медведев пока тяжело двигается на старте игры.

14:10

30:0. Почти такой же мяч взял Риндеркнеш, сыграв дроп-воллеем от сетки.

14:10

15:0. Артур вышел к сетке и пробил в пустой квадрат.

14:09

Начинаем! Француз на подаче.

14:03

Спортсмены на площадке, начинается разминка.

13:54

Теперь Даниил идет навстречу главной сенсации турнира: в случае успеха сегодня в финале он сразится с 204-й ракеткой мира монегаском Валентеном Вашеро, который выбил из борьбы легендарного Новака Джоковича. К сожалению Медведеву не привыкать проигрывать андердогам, особенно в этом сезоне. Но, кажется, после смены тренерского штаба игра у россиянина стала налаживаться. Что ж, ждем и надеемся.

13:53

Медведев и Риндеркнеш, занимающий на данный момент 54-ю строчку в рейтинге АТР, уже однажды играли друг с другом. В первом круге US Open — 2022 россиянин победил в трех сетах со счетом 6:2, 7:5, 6:3.

13:50

Соперники должны появиться на корте в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! С волнением следим за тем, как Даниил Медведев пытается пробиться в финал турнира в Шанхае.

