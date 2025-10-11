В РФС жестко отреагировали на идею запретить легионеров в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на инициативу Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) запретить в Кубке России использовать легионеров, передает «Чемпионат».

«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне — без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато. Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», — сказал Митрофанов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Ранее футбольный функционер заявил, что его шокировали слова Валерия Карпина.