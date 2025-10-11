На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФС жестко отреагировали на идею запретить легионеров в Кубке России

Генсек РФС Митрофанов заявил, что легионеров в Кубке России запрещать не будут
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на инициативу Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) запретить в Кубке России использовать легионеров, передает «Чемпионат».

«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне — без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато. Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», — сказал Митрофанов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Ранее футбольный функционер заявил, что его шокировали слова Валерия Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами