Экс-футболист «Зенита» рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России

Экс-футболист Гасилин: в игре сборной России было много индивидуальных ошибок

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Ираном, отметив, что в игре россиян было много индивидуальных ошибок, передает «Матч ТВ».

«Мы обыграли сборную, которая занимает 21‑е место в рейтинге ФИФА. Что касается самой игры — отрезками очень понравилось, но при этом допустили много индивидуальных ошибок в обороне», — сказал Гасилин.

Россия победила со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

