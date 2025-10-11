Сафонов заявил, что его не устраивает ситуация в «ПСЖ»

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не исключил своего ухода из клуба, передает Sport24.

«Нужно смотреть тогда, когда трансферное окно откроется. Я уделяю все свободное время и трачу много сил на то, чтобы изменить ситуацию, ибо то, как она сейчас идет, совсем меня не устраивает», — сказал Сафонов, отметив, что хочет играть и хочет доказать, что он достоин игрового времени.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

В текущем сезоне 26-летний вратарь еще не появлялся на поле в официальных матчах, уступая место в основе более опытным конкурентам. «ПСЖ» под руководством нового тренера возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 16 очками после восьми туров.

Ранее стоимость Сафонова снизилась на Transfermarkt.