Три российских вратаря вошли в число главных претендентов на награду НХЛ

Три российских хоккеиста попали в топ-5 лучших голкиперов по версии сайта НХЛ
Алексей Куденко/РИА Новости

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил предварительный рейтинг претендентов на «Везина Трофи» — ежегодную награду лучшему вратарю сезона.

Список возглавил канадец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», набравший 61 очко в опросе экспертов. Второе место занял Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») с 43 очками, третье — Джейк Эттингер («Даллас Старс») с 42 очками. Четвертую и пятую позиции разделили Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») с 25 и 16 очками соответственно.

В расширенном списке также числится Ильи Сорокина («Нью-Йорк Айлендерс»), получивший два балла.

Василевский уже является двукратным обладателем «Везины» (2020, 2022), Бобровский также имеет две такие награды (2013, 2017), а Шестеркин считался главным фаворитом в прошлом сезоне.

Голосование проводится среди генеральных менеджеров всех клубов лиги по окончании регулярного чемпионата. Нынешний рейтинг отражает экспертные прогнозы на основе стартовой части сезона 2025/2026.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал Александра Овечкина заржавевшим.

