Овечкина назвали заржавевшим

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявил, что Александр Овечкин выглядел в прошедшшей игре слегка заржавевшим. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Он выглядел заржавевшим с шайбой. Вот что я видел. У него были хорошие возможности, некоторые выглядели неплохо, но были и ситуации, в которых он хотел бы проявить себя более эффективно», — заявил Карбери.

Минувшей ночью столичная команда уступила «Бостон Брюинз». Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в ночь на 12 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

