Главный наставник ЦСКА признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Наставник ЦСКА Челестини стал обладателем награды «Лучший тренер месяца» в РПЛ
Global Look Press

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини стал обладателем награды «Лучший тренер месяца» в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября, об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Швейцарский экс-футболист победил в объединенном голосовании, в котором учитывались мнения болельщиков и экспертов лиги.

Среди других претендентов на награду были Станислав Черчесов («Ахмат»), Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо») и Джонатан Альба («Ростов»). Награда вручается с учетом статистических показателей команды и результатов голосования трех групп: экспертов РПЛ, комментаторов и болельщиков.

В сентябре ЦСКА под руководством Челестини провел три матча в чемпионате России, набрав шесть очков. По итогам 11 туров армейцы возглавляют турнирную таблицу с 24 очками. Это уже вторая награда Челестини в текущем сезоне — ранее он был признан лучшим тренером по итогам июля-августа.

Ранее КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков.

Футбол. Чемпионат России
