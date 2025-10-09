ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за поддержку их болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил штрафы на московские клубы ЦСКА и «Спартак» по итогам дерби 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Как сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, клубы наказаны за оскорбительные скандирования болельщиков и систематические нарушения тренерами правил поведения в технической зоне.

Болельщики ЦСКА оштрафованы на 20 тысяч рублей за оскорбительные выражения. Поддержка «Спартака», допустившая ненормативную лексику в адрес судей и соперника, получила штраф 100 тысяч рублей как за седьмое повторное нарушение.

Тренерский штаб ЦСКА также подвергся санкциям: главный тренер Фабио Челестини оштрафован на 20 тысяч рублей, а его помощник Мануэль Эспосито — на 10 тысяч рублей за систематический выход за пределы технической зоны. Аналогичные нарушения со стороны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо привели к штрафам по 10 тысяч рублей каждому.

Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. После этой игры «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре команда Сакича сыграет с «Ростовом» 18 октября.

Ранее у компаний экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича обнаружены миллионные долги.