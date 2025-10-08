На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» не попал в топ-100 клубов мира по стоимости состава

«Зенит», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА вошли в топ-100 клубов по цене состава
Сергей Бобылев/РИА Новости

Четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в топ-100 в мире по стоимости состава по версии Международного центра спортивных исследований.

В первой сотне от России расположились петербургский «Зенит» и столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Стоимость состава петербургской команды оценивается в €225 млн, армейской — €169 млн, динамовской — €134 млн, а рыночная стоимость «железнодорожников» составляет €136 млн.

Самым дорогим по составу является лондонский «Челси», в топ-5 следом за ними расположились мадридский «Реал», «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА утвердила новый формат календаря матча сборных.

Футбол. Чемпионат России
