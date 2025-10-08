Португальский футболист отметил перспективы игроков ЦСКА и «Локомотива»

Бывший футболист «Зенита» Фернанду Мейра в интервью заявил о растущем интересе европейских клубов к российским полузащитникам Матвею Кисляку из ЦСКА и Алексею Батракову из «Локомотива». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Португальский футболист высоко оценил потенциал обоих игроков.

«Как Кисляк, так и Батраков привлекают внимание лучших европейских клубов на данный момент», — отметил Мейра. Особо он выделил перспективы Батракова в португальском чемпионате, подчеркнув важность перехода российских футболистов на международный уровень.

В текущем сезоне Батраков провел 15 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 3 голевыми передачами. Кисляк сыграл 17 встреч за ЦСКА, забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач. Стабильная игра обоих полузащитников в РПЛ способствует росту их трансферной стоимости.

Мейра также добавил, что в условиях текущей трансферной политики российских клубов интерес со стороны европейских команд может привести к серьезным переговорам в ближайшее трансферное окно.

Ранее стало известно, что в Минспорте РФ рассматривают запрет легионерам играть в Кубке России.