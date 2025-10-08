На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина с сыном Шевченко вылетела с чемпионата мира

Сборная Украины по футболу проиграла Испании и покинула чемпионат мира U20
FIFA

Сборная Украины по футболу проиграла Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира среди команд до 20 лет. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Красной Фурии». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил 19-летний полузащитник испанского «Бетиса» Пабло Гарсия. На 24-й минуте встречи он принял мяч в штрафной сборной Украины после заброса Родриго Мендосы и вторым касанием пробил точно под перекладину.

В дальнейшем сборная Испании продолжала преимущественно владеть мячом и создавать моменты в позиционных атаках. Украинские футболисты пытались отвечать быстрыми контратаками, но плохая реализация не позволила им сравнять счет.

Сын президента Украинской ассоциации футбола, обладателя «Золотого мяча» Андрея Шевченко — нападающий Кристиан Шевченко — вышел на замену на 65-й минуте, но не смог запомниться какими-либо удачными действиями.

На групповой стадии чемпионата мира Украина не потерпела ни одного поражения и заняла первое место в группе В, в то время как испанцы стали лишь третьими в группе С.

Ранее экс-президент «Спартака» раскрыл, когда уволят Станковича.

