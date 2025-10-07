Экс-президент «Спартака» рассказал, когда уволят тренера Станковича

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что наставника команды Деяна Станковича могут уволить в зимнюю паузу, передает Vprognoze.ru.

«Я постоянно говорю в последнее время, что, если Станковича уволят, то в зимнюю паузу. Сейчас на ходу никто не будет его менять. Поэтому, в зимнюю паузу его, скорее всего, уберут», — сказал Червиченко.

Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее сообщалось о том, что в «Спартаке» выступают против назначения российских тренеров в команду.