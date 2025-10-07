Легенда ЦСКА о штрафах игрока «Зенита» за нарушения ПДД: все из-за понатыканных камер

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил штрафы игрока петербургского «Зенита» Александра Соболева за нарушения ПДД тем, что в городе много камер, передает «Советский спорт».

«Я тоже езжу, тоже плачу штрафы, это все из-за понатыканных камер. Иногда тороплюсь. Обогнал машину, ехал в аптеку за лекарством для сына, остановили. Говорю: «Ребят, у меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили», — сказал Пономарев.

6 октября стало известно, что Собоелев накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей.

За год Соболеву выписали 44 штрафа, из которых 35 за превышение скорости. Также его штрафовали за проезд на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В «Зенит» он перешел из московского «Спартака». В своей карьере он также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Ранее легенда «Зенита» заявил, что в команде есть кризис.