Легенда «Зенита» заявил, что в команде есть кризис

Экс-футболист «Зенита»: кризис у «Зенита» остается, он никуда не делся

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что команда находится в кризисе, несмотря на победы, передает Vprognoze.ru.

«Несмотря на победы, кризис у «Зенита» остается, он никуда не делся. У «Зенита» была проблема не в конкретной игре, а на протяжении последних двух лет», — сказал Лепехин.

«Зенит» обыграл «Оренбург» в прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Максим Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

