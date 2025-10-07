На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент РФС назвал идиотами тех, кто запрещает русский язык на Украине

Экс-глава РФС Колосков о запрете русского языка на Украине: просто идиоты
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова украинского футбольного арбитра Виталия Романова, который рассказал, что судьям дали официальное указание не использовать русский язык на поле, передает Sport24.

«Запрет русского языка в украинском футболе — даже не глупость, а просто маразм. Там уже запрещают писать название нашей страны с большой буквы. Просто идиоты, идет полное вырождение ментальности», — сказал Колосков.

В августе 2025 года украинской футболистке одесской команды Ирине Майбородиной дали желтую карточку за то, что в матче чемпионата Украины она спорила с судьей на русском языке.

Майбородина стала кричать судье на русском «ты что, не видишь?», за что моментально получила желтую карточку.

Ранее новичка киевского «Динамо» захейтили из-за любви к России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами