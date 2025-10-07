Экс-президент РФС назвал идиотами тех, кто запрещает русский язык на Украине

Экс-глава РФС Колосков о запрете русского языка на Украине: просто идиоты

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова украинского футбольного арбитра Виталия Романова, который рассказал, что судьям дали официальное указание не использовать русский язык на поле, передает Sport24.

«Запрет русского языка в украинском футболе — даже не глупость, а просто маразм. Там уже запрещают писать название нашей страны с большой буквы. Просто идиоты, идет полное вырождение ментальности», — сказал Колосков.

В августе 2025 года украинской футболистке одесской команды Ирине Майбородиной дали желтую карточку за то, что в матче чемпионата Украины она спорила с судьей на русском языке.

Майбородина стала кричать судье на русском «ты что, не видишь?», за что моментально получила желтую карточку.

