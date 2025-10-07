Стало известно, как Валиева попрощалась с Тутберидзе

Участница Олимпийских игр 2022 года фигуристка Камила Валиева вживую попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе после того, как решила перейти в академию Татьяны Навки, сообщает «Спортс».

По информации источника, 19-летняя Валиева приехала лично к бывшим наставникам и вручила цветы.

«Камила пришла на каток, у нее был букет – и все очень корректно произошло», — сообщила журналистка Майя Багрянцева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

