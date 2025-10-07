На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропустившему пять мячей от «Реала» голкиперу «Кайрата» сделали новый подарок

Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант после поражения от «Реала»
sharipov_ulugbek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

18-летний вратарь казахстанского «Кайрата» Шерхан Калмурза стал обладателем образовательного гранта после поражения в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает «Казахстанская правда».

Награду голкиперу вручил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, который отметил, что Калмурза проявил себя хорошо в матче против испанского гранда, пропустив пять мячей.

«Исторический результат, показанный юным вратарем, – яркий пример для всей казахстанской молодежи. Поздравляю его с этим достижением и желаю успехов в предстоящих матчах», — заявил министр.

Для Калмурзы матч против «Реала» стал дебютным на профессиональном уровне. В игре против звездного состава «Реала» с Мбаппе и Винисиусом он отразил 7 из 12 ударов в створ.

В матче первого тура Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» алматинцы потерпели поражение со счетом 1:4. Вратарю было доверено место в основном составе действующих чемпионов Казахстана в связи с травмами двух более опытных коллег – Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова.

Ранее Шерхан Калмурза получил машину после поражения от «Реала».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
