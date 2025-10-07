На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинская гимнастка умерла в возрасте 20 лет

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась в возрасте 20 лет
true
true
true
close
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Известная украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась в возрасте 20 лет. О смерти спортсменки сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причины смерти не раскрываются. В сообщении университета Елизавету Хоровинкину охарактеризовали как трудолюбивую и преданную своему делу спортсменку, которая «излучала тепло и вдохновение в учебе и спорте». Гимнастка была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики и имела звание мастера спорта Украины.

24 сентября гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался в больнице после того, как получил серьезную травму шеи. Спортсмен получил перелом шеи. Он был госпитализирован в одну из больниц города, однако врачи не сумели ему помочь. Как заявил директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский, они взаимодействуют с посольством Индонезии и федерациями гимнастики страны, однако пока неясно, когда тело спортсмена смогут транспортировать на родину.

Ранее хоккеист московской команды умер во время матча.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами