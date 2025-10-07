Украинская гимнастка умерла в возрасте 20 лет

Известная украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась в возрасте 20 лет. О смерти спортсменки сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причины смерти не раскрываются. В сообщении университета Елизавету Хоровинкину охарактеризовали как трудолюбивую и преданную своему делу спортсменку, которая «излучала тепло и вдохновение в учебе и спорте». Гимнастка была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики и имела звание мастера спорта Украины.

24 сентября гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался в больнице после того, как получил серьезную травму шеи. Спортсмен получил перелом шеи. Он был госпитализирован в одну из больниц города, однако врачи не сумели ему помочь. Как заявил директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский, они взаимодействуют с посольством Индонезии и федерациями гимнастики страны, однако пока неясно, когда тело спортсмена смогут транспортировать на родину.

Ранее хоккеист московской команды умер во время матча.