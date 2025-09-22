На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хоккеист московской команды умер во время матча

Игрок «Люблино» Карташов умер во время матча Ночной хоккейной лиги
Игрок московского «Люблино» Василий Карташов умер во время матча Ночной хоккейной лиги, сообщила пресс-служба турнира.

Трагедия произошла во время матча между «Люблино» и «Белыми медведями ЕР». Отмечается, что врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады оказывали помощь 52-летнему мужчине, но спасти не смогли.

Ночная хоккейная лига выразила соболезнования родным и близким игрока.

В сентябре 2025 года в Асбесте во время тренировки по хоккею скончался 14-летний спортсмен.

Трагедия случилась 9 октября. По словам специалиста, тренировка началась как обычно, юные спортсмены вышли на лед и провели разминку, после чего тренер объяснил им план тренировки. 14-летний хоккеист приступил к упражнениям, но сумел выполнить всего три-четыре задания, после чего ему стало плохо: он опустился на колени и завалился на лед.

Ранее ушел из жизни многолетний сотрудник московского «Спартака».

Зимние виды спорта
