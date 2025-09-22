Хоккеист московской команды умер во время матча

Игрок московского «Люблино» Василий Карташов умер во время матча Ночной хоккейной лиги, сообщила пресс-служба турнира.

Трагедия произошла во время матча между «Люблино» и «Белыми медведями ЕР». Отмечается, что врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады оказывали помощь 52-летнему мужчине, но спасти не смогли.

Ночная хоккейная лига выразила соболезнования родным и близким игрока.

В сентябре 2025 года в Асбесте во время тренировки по хоккею скончался 14-летний спортсмен.

Трагедия случилась 9 октября. По словам специалиста, тренировка началась как обычно, юные спортсмены вышли на лед и провели разминку, после чего тренер объяснил им план тренировки. 14-летний хоккеист приступил к упражнениям, но сумел выполнить всего три-четыре задания, после чего ему стало плохо: он опустился на колени и завалился на лед.

Ранее ушел из жизни многолетний сотрудник московского «Спартака».