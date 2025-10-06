Стало известно, кто помогает новичку «Зенита» с адаптацией

Футболист петербургского «Зенита» Вендел помогает новичку команды Жедсону адаптироваться в команде, передает Legalbet со ссылкой на источник из окружения футболистов.

Вендел часто зовет Жерсона гулять по Санкт-Петербургу, а также приглашает его вместе посетить различные мероприятия. Жерсон перебрался в «Зенит» летом 2025 года, но уже начал задумываться об уходе из команды из-за изолированности от коллектива.

Жерсон перешел в «Зенит», хотя мог продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сине-бело-голубые оказались более расторопными и оформили сделку. Сообщалось при этом, что сам спортсмен не был в восторге от переезда в Россию, но все же присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Через некоторое время после этого появилась информация, что его готов перекупить саудовский «Аль-Иттихад». А вскоре стало известно, что и «Аль-Наср» не теряет надежды приобрести Жерсона.

