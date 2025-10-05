Мостовой ответил на вопрос о фаворите матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак» нет фаворита, передает «Чемпионат».

«Фаворита нет, проглядывается ничейный результат. Но вчера у меня тоже проглядывалась ничья — 1:1, например, или максимум 2:2, а произошло 3:5. Сегодня всё тоже может произойти в разных сценариях», — сказал Мостовой.

ЦСКА в 10 туре обыграл «Балтику» со счетом 1:0, единственный мяч на 95-й минуте забил Игорь Дивеев. После армейцы в рамках Кубка встретились с «Локомотивом» и победили в серии пенальти — 0:0 (4:2). «Спартак», в свою очередь, в чемпионате и в Кубке победил «Пари НН» — 3:0 и 2:1.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 16:30 по столичному времени.

