Легенда ЦСКА назвал фаворита матча со «Спартаком»

Легенда ЦСКА Корнаухов: ожидаю победы в матче со «Спартаком»
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист Олег Корнаухов заявил, что ожидает победы московского ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Советский спорт».

«В дерби ожидаю победы ЦСКА. У армейцев есть Мусаев, есть Алеррандро, достаточно сильные и квалифицированные исполнители. В команде есть другие игроки атакующей линии, которые могут забить», — сказал Корнаухов.

ЦСКА в 10 туре обыграл «Балтику» со счетом 1:0, единственный мяч на 95-й минуте забил Игорь Дивеев. После армейцы в рамках Кубка встретились с «Локомотивом» и победили в серии пенальти — 0:0 (4:2). «Спартак», в свою очередь, в чемпионате и в Кубке победил «Пари НН» — 3:0 и 2:1.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал фаворита в дерби со «Спартаком».

