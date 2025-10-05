«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Оренбурге», завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в ворота «Оренбурга» забил Тимур Сулейманов. Он отличился на 88-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» идет на десятом месте, набрав 13 очков. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, набрав семь очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

