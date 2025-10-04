Бывший президент «Локомотива» рассказал, стоит ли россиянам запрещать уезжать в Европу

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что российским футболистам не стоит запрещать уезжать в Европу, передает Legalbet.

«Футболисты — это люди амбициозные и в некоторой степени излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них всё должно получиться. Поэтому как-то запрещать переходить в Европу, пробовать себя на другом уровне точно не стоит», — сказал Наумов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Александр Мостовой посвятил стих чемпиону мира 2006 года.