Определился победитель квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1».

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Гонка состоится 5 октября. Пилоты начнут соревнования в 15.00 по московскому времени.

20 сентября Оскар Пиастри разбил болид. Пилот «Макларен» не справился с управлением в одном из поворотом на городской трассе в Баку и врезался в отбойник, после чего болид получил деформацию, не совместимую с продолжением борьбы на трассе. По ходу всей квалификации стюарды шесть раз прерывали гонку, вывешивая красные флаги.

Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

