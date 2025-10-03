Лыжник Крюков ответил отказавшейся ехать на Олимпиаду из-за россиян шведке

Крюков: если Сван не хочет выступать — ее проблемы, невелика потеря

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков ответил шведской победительница этапов Кубка мира по лыжным гонкам Линн Сван, которая заявила, что может отказаться от выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, если до соревнований допустят российских спортсменов. Об этом сообщает RT.

По его словам, «если шведка не хочет выступать, то это ее проблемы.

Крюков добавил, что с точки зрения спортсменки ее решение не будет иметь никакого значения при принятии решения о будущем российских лыжников.

Накануне Сван заявила, что не хочет соревноваться с российскими спортсменами. По ее словам, россияне по-прежнему должны быть отстранены от участия в международных стартах.

Позднее норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о возможной реакции лыжников его страны на возвращение российских спортсменов на международные соревнования. По словам Сальтведт, норвежские атлеты не планируют бойкотировать турниры, но сохраняют принципиальную позицию против участия россиян до завершения конфликта на Украине.

Ранее экс-хоккеист Фетисов оценил слова Сван о нежелании выступать с россиянами.