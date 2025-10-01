ЦСКА вырвал победу в дерби у «Локомотива» в серии пенальти

Столичное дерби между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках пятого тура группы D Пути РПЛ Кубка России завершилось со счетом 0:0 в основное время.

Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти, где армейцы были более хладнокровны и одержали победу со счетом 4:2. Решающий удар реализовал бразилец Энрике Кармо. Основное время матча было насыщенным на события, но лишенным забитых мячей. Самый опасный момент произошел на 84-й минуте, когда «Локомотив» все же отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR гол был отменен из-за положения «вне игры».

«Локомотив» большую часть матча провел в меньшинстве после того, как защитник Кристиан Рамирес получил травму, а все замены были уже исчерпаны. ЦСКА, владея инициативой, также не смог реализовать свои моменты. Напряженная борьба в центре поля сопровождалась многочисленными фолами, однако единственную желтую карточку увидели лишь на 89-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D ЦСКА идет на первом месте, набрав десять очков, «Локомотив» отстает от ЦСКА по дополнительным показателям.

Ранее защитник «Пари НН» резко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»