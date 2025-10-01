На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА вырвал победу в дерби у «Локомотива» в серии пенальти

ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Столичное дерби между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках пятого тура группы D Пути РПЛ Кубка России завершилось со счетом 0:0 в основное время.

Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти, где армейцы были более хладнокровны и одержали победу со счетом 4:2. Решающий удар реализовал бразилец Энрике Кармо. Основное время матча было насыщенным на события, но лишенным забитых мячей. Самый опасный момент произошел на 84-й минуте, когда «Локомотив» все же отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR гол был отменен из-за положения «вне игры».

«Локомотив» большую часть матча провел в меньшинстве после того, как защитник Кристиан Рамирес получил травму, а все замены были уже исчерпаны. ЦСКА, владея инициативой, также не смог реализовать свои моменты. Напряженная борьба в центре поля сопровождалась многочисленными фолами, однако единственную желтую карточку увидели лишь на 89-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D ЦСКА идет на первом месте, набрав десять очков, «Локомотив» отстает от ЦСКА по дополнительным показателям.

Ранее защитник «Пари НН» резко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами