«Факел» объявил имя нового тренера

Руководство воронежского «Факела» назначило на роль главного тренера Олега Василенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавлял команду с сентября 2020 года до сентября 2022 года, выведя «Факел» в Премьер-лигу.

»Олег Василенко возвращается в Воронеж! С возвращением, Олег Петрович!» — говорится в заявлении клуба.

После 12 туров в Первой лиге «Факел» занимает третье место, имея в активе 24 очка и отставая от идущим на первой строчке костромского «Спартака» на три балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

