Андреева вылетела с «тысячника» в Пекине, проиграв 81-й ракетке мира

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на «Мастерсе» в Пекине

Пятая ракетка мира не смогла выйти в четверотьфинал турнира, потерпев поражение от представительницы Великобритании Сонай Картал, которая занимает 81-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:2, 5:7.

Андреева совершила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и выиграла 78% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

