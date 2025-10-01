На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший тренер Медведева рассказал о его проблемах

Экс-тренер Медведева Сервара заявил, что Даниил испытывает человеческие проблемы
Panoramic/Global Look Press

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара в интервью «Чемпионату» заявил, что спортсмен испытывает спад и выступает не так ярко, как прежде, из-за проблем людского плана.

По его словам, трудности Медведева больше, чем может казаться на первый взгляд.

«Я бы не называл это ментальной проблемой. Это что-то большее. Я бы сказал, что это человеческий фактор. Даниил столкнулся с проблемами, которые касаются людского характера, а не теннисного. Только он может понять, — с чем именно», — заявил Сервара.

30 сентября 18-я ракетка мира не доиграл полуфинальный матч турнира АТР-500 в Пекине против Лернера Тьена из США из-за травмы ноги. Игра завершилась по ходу третьего сета при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу представителя США.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Даниилу Медведеву отменили штраф.

