«Зенит» без бразильцев в составе обыграл «Рубин» в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил футболист «Зенита» Лусиано Гонду.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы А «Зенит» идет на первом месте, набрав 15 очков, «Рубин» идет на третьей строчке, набрав четыре балла. На втором месте идет «Оренбург» (5), замыкает квартет грозненский «Ахмат» (3).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

