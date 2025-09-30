На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Балтика» опротестует пропущенный гол в матче с ЦСКА

«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по двум эпизодам матча против ЦСКА
Владимир Астапкович/РИА Новости

Калининградская «Балтика» обратилась в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя РФС, балтийцы просят рассмотреть эпизоды по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 90+5‑й минуте.

Игра ЦСКА — «Балтика» состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее в ЦСКА не согласились с упреками Андрея Талалаева.

Футбол. Чемпионат России
