Тренер ЦСКА оценил качество игроков в клубе

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что доволен качеством состава клуба. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я тренирую футболистов, которых мне дает клуб. Я доволен ими, я доволен командой, я об этом говорю уже долгое время, они заслуживают идти в лидерах и возглавлять турнирную таблицу», — заявил Челестини.

Игра ЦСКА — «Балтика» состоялась 28 сентября завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

