Россиянка на четвереньках доползла до финиша марафона, отбиваясь от зрителя

Россиянка Деркач доползла до финиша марафона, отбиваясь от зрителя
Almaty Marathon

Российская легкоатлетка Анастасия Деркач стала победительницей Алматинского марафона, передает Mash на спорте.

Деркач оступилась на последних метрах дистанции. Из-за этого она доползла до финиша, а затем перекатилась через финишную ленточку. При этом ей пришлось отбиваться от зрительницы, которая захотела ей помочь подняться. Дело в том, что во время марафона запрещена любая физическая поддержка спортсмена. Помощь зрительницы привела бы к дисквалификации Деркач.

15 сентября 2025 года бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира по легкой атлетике 2025 года.

Спортсмен оказался быстрейшим на марафонской дистанции — он преодолел ее за 2 часа 9 минут и 48 секунд. Точно такое же время показал ставший серебряным призером немец Аманал Петрос — исход борьбы за золотую награду решил фотофиниш, что стало первым подобным случаем за всю историю проведения мировых первенств.

Ранее Вильнюсский марафон отказался признавать россиян победителями.

