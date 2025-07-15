Вильнюсский марафон отказался признавать россиян победителями

Организаторы Вильнюсского марафона объявили, что не признают победителями россиян или белорусов, даже если они придут к финишу первыми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волна».

Они утверждают, что забег является «закрытым чемпионатом Литвы» — на призовые места могут претендовать только литовцы. Также известно, что российские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

В мае Международная ассоциация ультрабегунов International Association of Ultrarunners (IAU) не признала мировой рекорд Ивана Заборского из-за флага России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российский легкоатлет установил лучший результат сезона в мире.