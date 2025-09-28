В ЦСКА объяснили, как обыграли «Балтику»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что его команда полностью заслужила победу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы ударили по воротам соперника 21 раз. Когда ты играешь против такого соперника, как «Балтика», который играет по схеме 5-4-1, который пропустил меньше всех, который играет с великолепной интенсивностью... Мы имели 15 моментов, пять или шесть из них были стопроцентными. Нам все время чуть-чуть чего-то не хватало, чтобы завершить атаки голом раньше. Если на поле была сегодня какая-то команда, заслуживающая победить, то это мы», — заявил Челестини.

Игра ЦСКА — «Балтика» завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

