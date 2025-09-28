ЦСКА в большинстве обыграл «Балтику»

Московский ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0, единственный мяч оказался на счету Игоря Дивеева. В составе гостей во втором тайме за вторую желтую карточку с поля был удален Кевин Андраде.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее легенда «Спартака» назвал фаворита в матче с «Пари НН».