«Чемпионом не станет»: Генич ответил, надо ли уволить Станковича из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» должен сменить главного тренера, чтобы бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Telegram-канал «Футбольный Биги».

«Но это все локально, здесь и сейчас. Вдолгую, если «Спартак» хочет стать чемпионом, и все приобретения, которые он делает, намекают на то, что он хочет… Может быть, я буду неправ, но мое мнение: со Станковичем «Спартак» чемпионом не станет», — заявил он.

«Спартак» возглавляет Деян Станкович.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ближайший месяц команда будет вынуждена играть без главного тренера Станковича на бровке во время матчей. Специалист был дисквалифицирован в Российской премьер-лиге и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

В матче десятого тура национального первенства «Спартак» на своей арене примет «Пари Нижний Новгород» 28 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен усилить атакующую линию российским футболистом.