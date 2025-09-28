На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА назвал главные проблемы команды в игре с «Балтикой»

Экс-футболист Масалитин: у ЦСКА будут проблемы против «Балтики»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» предсказал армейцам проблемы в матче десятого тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

«Игра будет такая тяжелая, мы видели это по Кубку: «Балтика» навязывает свою игру, единоборства. ЦСКА с такой тяжелой игрой, в принципе, не справляется. Если ЦСКА, конечно, свой футбол поймает, будет комбинационно действовать, то проблемы будут у «Балтики». Мы по Кубку видели, что в матчах с «Балтикой» добивается результата тот, кто навязывает ей свою игру. Но сама «Балтика» и «Зениту» тому же навязала свой стиль. Очень мобилизованная и дисциплинированная команда, проповедующая силовой футбол с использованием флангов, подач, действует с позиции силы», — считает Масалитин.

ЦСКА и «Балтика» занимают в данный момент четвертое и пятое места в РПЛ с 18 и 17 очками соответственно, имея по матчу в запасе. Их недавняя кубковая встреча закончилась ничьей 1:1 в основное время и победой калининградцев в серии пенальти (10-9).

Ранее Станислав Черчесов установил рекорд.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами