Ветеран ЦСКА назвал главные проблемы команды в игре с «Балтикой»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» предсказал армейцам проблемы в матче десятого тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

«Игра будет такая тяжелая, мы видели это по Кубку: «Балтика» навязывает свою игру, единоборства. ЦСКА с такой тяжелой игрой, в принципе, не справляется. Если ЦСКА, конечно, свой футбол поймает, будет комбинационно действовать, то проблемы будут у «Балтики». Мы по Кубку видели, что в матчах с «Балтикой» добивается результата тот, кто навязывает ей свою игру. Но сама «Балтика» и «Зениту» тому же навязала свой стиль. Очень мобилизованная и дисциплинированная команда, проповедующая силовой футбол с использованием флангов, подач, действует с позиции силы», — считает Масалитин.

ЦСКА и «Балтика» занимают в данный момент четвертое и пятое места в РПЛ с 18 и 17 очками соответственно, имея по матчу в запасе. Их недавняя кубковая встреча закончилась ничьей 1:1 в основное время и победой калининградцев в серии пенальти (10-9).

